JR秋田駅に近い秋田市楢山大元町の線路で火事がありました。けが人はいませんでしたが、秋田新幹線のほか奥羽線と羽越線の一部区間で運転見合わせが続いています。こちらは午後5時40分ごろの映像です。JR秋田駅に近い線路沿いで炎があがりました。秋田市消防本部によりますと14日午後5時40分ごろ、JRの職員から線路付近の枯れ草が燃えていると消防に通報がありました。火事があったのは秋田市楢山大元町の館ノ越踏切の近くです。線