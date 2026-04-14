4月は新たなスタートの時期ですが、それは若者だけではありません。岡山県真庭市落合地区の60歳以上を対象にした生涯学習・「おちあい白梅大学」で開講式が開かれました。 【写真を見る】最高齢は95歳生涯学習「おちあい白梅大学」で今年も開講式60歳以上の193人が受講【岡山】 「ありがとう」 耳の血流改善や認知症予防のマッサージです。新たに学生となるのは落合地区の60歳以上の住民です。約150人が出席し