ビックカメラは、「浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業」の一部として進められている、6月末竣工予定の複合施設「浦和カルエ（Urawa CulE）」（埼玉県さいたま市）に出店すると発表した。●再開発超高層複合ビルの商業エリアに出店店舗名称は「ビックカメラ浦和店（仮称）」で、オープン時期は今秋の予定。再開発で誕生する浦和カルエの地下1階・1階・2階の3フロアに出店する。面積は約7245平方メートル。所在地は埼