世界を相手に戦った地元のヒーローが凱旋です。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、スキークロス日本勢初の4位入賞を果たした古野慧選手が、地元・長岡市に帰り母校を訪問しました。 14日午前、古野選手が長岡市の磯田達伸市長に入賞を報告しました。 ■長岡市 磯田達伸市長 「おめでとうございます。素晴らしい活躍でした。」 古野選手は長岡市出身の26歳。スキークロスで2大会連続