Image: Amazon ひと目見ればわかる。便利なヤツやん！1日の外出や1泊2日の出張などで頭を悩ませるのが、充電器どれが最適？問題。スマホはいいんです、今やUSB-Cの充電器なんて星の数ほどありますからね。問題になるのはApple Watch。Apple Watchユーザーの旅には専用充電器も必携で、荷物が増えがちなんですよね…。でも！ それももう明日から解決できます。 Shell for アップルウォ