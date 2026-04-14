【モデルプレス＝2026/04/14】キャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・ひかり。休日は愛猫と過ごすインドア派でありながら、大好きなK-POPライブのためには遠征も欠かさない。ノーマルカメラでの気づきから始まった「あかぬけ習慣」や、ストイックなダイエット経験、そして独自の会話術まで。素顔の彼女に迫る5つのテーマを聞いた。【インタビュー全2回の2回目】【写真】「上野に可愛い子がいる」と話題のキャバ嬢の私服姿