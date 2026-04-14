“上野の美女キャバ嬢”SNSでバズったひかり、ニート期間中もストイックなダイエット 好きなものより似合うものを選ぶ「あかぬけ習慣」とは
【モデルプレス＝2026/04/14】キャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・ひかり。休日は愛猫と過ごすインドア派でありながら、大好きなK-POPライブのためには遠征も欠かさない。ノーマルカメラでの気づきから始まった「あかぬけ習慣」や、ストイックなダイエット経験、そして独自の会話術まで。素顔の彼女に迫る5つのテーマを聞いた。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】「上野に可愛い子がいる」と話題のキャバ嬢の私服姿
― 休日はどのように過ごしていますか？
ひかり：最近猫を飼い始めたので、家でできることをするようになり、家にいることが多いです。猫を飼う前は、1日中家にいる日がほぼありませんでした。家ではアニメの「銀魂」を見たり、自分で料理を作ったりもします。
― 外出や遠出はされますか？
ひかり：友達が関西や大阪にいたりするので、お互いの近いところに行って遊ぶことが多いです。あとはK-POPのライブで遠征もします。2月には「TREASURE」のライブで京セラドームに行きました。
― 昔からK-POPがお好きなんですか？
ひかり：小学生の頃からK-POPが好きで、当時は親と一緒にBIGBANGのライブに行っていました。今もライブツアーがあれば、前後でお休みをもらって行くようにしています。
― 読者に向けて、今のひかりさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．眉毛を細くして自分に合わせる
2．好きなものより「似合うもの」を選ぶ
3．ストイックなダイエット
1番は眉毛ですね。昔は眉毛がめっちゃ太かったんですが、ノーマルカメラで撮った自分の写真を見た時に「なんかおかしい。ちょっと違うな」と気づいて細くしました。加工アプリではなく、ノーマルカメラで自分を客観視してみるのがおすすめです。
2つ目は、服もメイクも髪色も、自分が好きな系統よりも自分に似合う系統を見つけるようにしたことです。昔はフリフリな服が大好きだったんですが、似合わなかったので捨てて着なくなりました。一通り試してみて、似合わないものは選ばないようにしています。
最後はダイエットです。1年間ニートだった期間があるんですが、毎日1時間半から2時間くらい歩いて、そこからさらに2時間くらい筋トレをしていました。食事も炭水化物やパンは絶対に食べず、野菜メインにしていました。あとは腸内環境を整えるために、ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品ばかり食べていましたね。
＜その1：今日のメイク＞
一番時間をかけているのはまつ毛です。あとは、暗いところにいる時のためにキラキラ系のアイシャドウは絶対に入れるようにしています。リップは以前、赤に近い色を使っていましたが、派手になりすぎないようにベージュ系のナチュラルな色に変えました。
＜その2：今日のファッション＞
服の色は黒が多くて、暗い色で統一しています。今日はショートパンツに靴を合わせて、ブランドを揃えたところがポイントです。夏は肌見せすることが多いですね。
＜その3：美容法＞
むくんでいる時はお湯に浸かったり、寝る時に着圧ソックスを絶対に履いたりしています。疲れてきたなと思ったらすぐにエステにも行きます。でも一番は、暴飲暴食や肌荒れを防ぐためにストレスを溜めないこと。ストレスを発散するのではなく、そもそもストレスを溜めないようにしています。
＜その4：会話術＞
自分ベースで決めすぎず、自分の当たり前を当たり前だと思わないようにして、相手の意見を尊重し否定しないことを意識しています。ワイワイしたい人には一緒に楽しみ、静かがいい人には静かにするなど、お客様の温度感を見るようにもしています。ただ、声が低くて関西弁だと「なんで怒ってんの？」と勘違いされてしまうことがあったので、最近は標準語で話すように気をつけています（笑）。
＜その5：○○オタク＞
キティちゃんオタクです！お母さんの影響で保育園の頃からずっと好きで、ピューロランドにも行きました。家の中の至る所にグッズが分散して置いてあります。
自分の見え方を客観視し、「似合うもの」を冷静に取捨選択するひかり。ストイックな努力と、相手を思いやる柔軟な会話術が、上野で輝き続ける彼女の魅力を支えているのだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆休日は愛猫とリフレッシュ…K-POPの推し活も
― 休日はどのように過ごしていますか？
ひかり：最近猫を飼い始めたので、家でできることをするようになり、家にいることが多いです。猫を飼う前は、1日中家にいる日がほぼありませんでした。家ではアニメの「銀魂」を見たり、自分で料理を作ったりもします。
― 外出や遠出はされますか？
ひかり：友達が関西や大阪にいたりするので、お互いの近いところに行って遊ぶことが多いです。あとはK-POPのライブで遠征もします。2月には「TREASURE」のライブで京セラドームに行きました。
― 昔からK-POPがお好きなんですか？
ひかり：小学生の頃からK-POPが好きで、当時は親と一緒にBIGBANGのライブに行っていました。今もライブツアーがあれば、前後でお休みをもらって行くようにしています。
◆ひかりのあかぬけ方法ベスト3
― 読者に向けて、今のひかりさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．眉毛を細くして自分に合わせる
2．好きなものより「似合うもの」を選ぶ
3．ストイックなダイエット
1番は眉毛ですね。昔は眉毛がめっちゃ太かったんですが、ノーマルカメラで撮った自分の写真を見た時に「なんかおかしい。ちょっと違うな」と気づいて細くしました。加工アプリではなく、ノーマルカメラで自分を客観視してみるのがおすすめです。
2つ目は、服もメイクも髪色も、自分が好きな系統よりも自分に似合う系統を見つけるようにしたことです。昔はフリフリな服が大好きだったんですが、似合わなかったので捨てて着なくなりました。一通り試してみて、似合わないものは選ばないようにしています。
最後はダイエットです。1年間ニートだった期間があるんですが、毎日1時間半から2時間くらい歩いて、そこからさらに2時間くらい筋トレをしていました。食事も炭水化物やパンは絶対に食べず、野菜メインにしていました。あとは腸内環境を整えるために、ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品ばかり食べていましたね。
◆ひかりにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
一番時間をかけているのはまつ毛です。あとは、暗いところにいる時のためにキラキラ系のアイシャドウは絶対に入れるようにしています。リップは以前、赤に近い色を使っていましたが、派手になりすぎないようにベージュ系のナチュラルな色に変えました。
＜その2：今日のファッション＞
服の色は黒が多くて、暗い色で統一しています。今日はショートパンツに靴を合わせて、ブランドを揃えたところがポイントです。夏は肌見せすることが多いですね。
＜その3：美容法＞
むくんでいる時はお湯に浸かったり、寝る時に着圧ソックスを絶対に履いたりしています。疲れてきたなと思ったらすぐにエステにも行きます。でも一番は、暴飲暴食や肌荒れを防ぐためにストレスを溜めないこと。ストレスを発散するのではなく、そもそもストレスを溜めないようにしています。
＜その4：会話術＞
自分ベースで決めすぎず、自分の当たり前を当たり前だと思わないようにして、相手の意見を尊重し否定しないことを意識しています。ワイワイしたい人には一緒に楽しみ、静かがいい人には静かにするなど、お客様の温度感を見るようにもしています。ただ、声が低くて関西弁だと「なんで怒ってんの？」と勘違いされてしまうことがあったので、最近は標準語で話すように気をつけています（笑）。
＜その5：○○オタク＞
キティちゃんオタクです！お母さんの影響で保育園の頃からずっと好きで、ピューロランドにも行きました。家の中の至る所にグッズが分散して置いてあります。
自分の見え方を客観視し、「似合うもの」を冷静に取捨選択するひかり。ストイックな努力と、相手を思いやる柔軟な会話術が、上野で輝き続ける彼女の魅力を支えているのだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】