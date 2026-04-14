高知で輝く人を紹介する「キラッ人」。今回は、高知県四万十町の窪川高校で野球部復活に向け尽力する男性です。四万十町にある窪川高校。体育館で練習に励んでいる生徒たちがいます。真剣な表情でノックを受け、懸命にバットを振ります。野球同好会の生徒たちです。窪川高校野球部は2011年度には21人の部員がいましたが、その後部員は減り続け、2021年度に廃部。生徒数の減少などで学校の存続も危ぶまれるなか、町を中心に野球部復