任期満了に伴う長野原町長選挙が１４日に告示され、新人による三つどもえの選挙戦に突入しました。 長野原町長選に立候補したのはいずれも無所属で新人の、前の町議・星河明彦さん（６２）と、元会社社長の山口次夫さん（６７）、前の副町長の梶野寛丈さん（５１）の３人です。現職の萩原睦男さんは去年１２月に不出馬を表明していて、選挙戦は１２年ぶりです。 星河さんは生活基盤の強化のほか、子育てと仕事を両立できる環境