大型連休を間近に控え、霧島連山も登山シーズンを迎えます。夏山開きが行われました。霧島は生憎の雨模様でしたが早くも夏山を楽しむ人たちがいたようです。14日午前に行われた霧島連山の夏山開き。雨模様だったため、霧島市霧島田口の高千穂河原パークサービスセンター内で霧島市や湧水町など自治体の関係者や登山ガイドなどが参加して行われました。登山者の安全と山の平穏を祈って神事が行われ、霧