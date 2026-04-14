女優の米倉涼子（50）が4月13日、自身のInstagramを更新。公開された近影に、ファンから心配の声が相次いでいる。米倉が投稿したのは、映画『Michael/マイケル』のワールドプレミアに出席した際の様子だ。同作は、2009年に亡くなったマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた作品で、4月10日（現地時間）にドイツ・ベルリンで開催された。レッドカーペットに登場した米倉は、肩を大胆に露出した黒のロングドレス姿。投稿では《その存在