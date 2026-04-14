4K液晶テレビエントリーモデル「NU850」シリーズ LGエレクトロニクス・ジャパンは、「大画面が身近になる」という4K液晶テレビエントリーモデル「NU850」シリーズとして、43型～85型の6モデルを、販路限定で4月中旬より順次発売する。 85型「85NU850BPJA」市場想定価格200,000円前後5月下旬より順次 75型「75NU850BPJA」市場想定価格152,000円前後5月中旬より順次 65型「6