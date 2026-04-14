乳がん検診を2年に1回、欠かさず受けていた63歳の女性が、ステージ4の乳がんと告知を受け、3年後に亡くなった。なぜ検診で見落とされたのか。日本人女性の70〜80％は「高濃度乳房」といい、マンモグラフィでは発見しにくいタイプだという。医療ジャーナリストの木原洋美さんが、“検診の盲点”を取材した――。写真＝iStock.com／Pakawadee Wongjinda※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pakawadee Wongjinda■「どうしてい