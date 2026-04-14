約20年前、視覚障害のあるセアまりさん（本名・浅野麻里さん＝75歳）は、ある眼科医に言われました。「すぐに消えますよ」と。何が消えるのか。それは、彼女の目の前に広がる無数の“幻視”のことでした。【写真】沖縄・久米島でパラグライダーに挑戦「私は『網膜色素変性症』という難病を患い、視力低下や視野狭窄が進行、今は全盲になりました。その中で、25年程前から『シャルル・ボネ症候群』という症状が出て、朝目覚めたと