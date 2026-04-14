米スポーツ専門局『ESPN』は13日（日本時間14日）、「2026年のMLBアワードトラッカー」と題した記事を公開。同メディアのダグ・グリーンバーグ記者が、現時点でのMVP、サイ・ヤング賞、新人王のオッズを発表している。ナ・リーグMVPでは4年連続通算5度目の受賞を狙うドジャースの大谷翔平投手が1位に選出されるなど、日本選手が各ランキングで上位に名を連ねている。 ■村上＆岡本が