V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重が、リベロの山本夢実（24）とアウトサイドヒッターの山田楓果（24）と2026-27シーズンの所属契約を更新したことをクラブ公式サイトで発表した。 山本は京都橘大学を卒業後、2023年にV三重に内定。今季はVリーグ女子のレギュラーシーズン15試合でベンチ入りを果たした。 山田は富山大学を卒業後、山本と同じく2023年にV三重に内定