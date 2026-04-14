12日（日）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の長野GaRonsは2025-26シーズンをもって、オポジットの常田将志（24）と竹内裕貴（23）、ミドルブロッカーの鹿嶌俊祐（24）、リベロの西河優太（21）、アウトサイドヒッターの安井元太（23）の5選手が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 長野県出身の常田は、山梨学院大学在学中の2023年に長野GRへ内定。内定期間から公式戦に出場する