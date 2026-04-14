ビットコインの体質が変わった。測る体が変われば、体温計の読み方も変えなければならない。【こちらも】円安でも上がらない日経平均、関税という新リスク強気派の根拠は数字にある。2026年第1四半期だけで187億ドルがETFに純流入。Strategy（旧MicroStrategy）は7万ドル前後でも買いを止めず、3月だけで約4万1千BTCを追加取得、総保有量は76万2千BTCに達した。暗号資産はもともと市場の「体温計」だ。株式や為替より先に異