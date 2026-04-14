１４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１１．４７ポイント（０．８２％）高の２５８７２．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６９．５５ポイント（０．８１％）高の８６７１．６１ポイントと反発した。売買代金は２３６７億７６００万香港ドル（約４兆８０８９億円）に拡大している（１３日は２０７９億９００万香港ドル）。中東情勢を巡る過度な警戒感