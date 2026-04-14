きょう山形県内では火災が相次ぎました。山形市では未明に住宅で火災があり焼け跡から１人の遺体が発見されました。（サムネイルは山形市の火災） 【画像】住宅の屋根を覆うように上がる炎 現在もこの家に住む６０代の男性と連絡が取れず警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 閑静な住宅街に響くサイレン。住宅の屋根を覆うように炎があがっています。さらに、窓からも勢いよく炎が噴き出しました。 警察によりますと、きょ