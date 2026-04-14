製品や技術の開発などで特に優れた成果をあげた個人や団体を表彰する「ものづくり日本大賞」で、最高賞に輝いた岡山市の医療機器メーカーが市役所に報告に訪れました。 【写真を見る】“ものづくり日本大賞” で内閣総理大臣賞を受賞医療機器メーカー「ナカシマヘルスフォース」が市に報告【岡山】 岡山市役所を訪れたのは、「第10回ものづくり日本大賞」で内閣総理大臣賞を受賞した医療機器メ&