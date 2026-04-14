A-Stageは4月17日に、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」から、スリムな本体によって生み出される大風速と、280gの軽量設計を両立したヘアドライヤー「Re・De Hairdry＋（リデヘアドライ プラス）」（DR02A）の販売を開始する。カラーは、WHITE、BLACK、HYGGE GRAYの3色。価格は2万5800円。●業界トップクラスの風速とリンゴ1個分の軽さを両立「Re・De Hairdry＋」は、機能性だけでなく毎日使う道具と