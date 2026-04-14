男性が多く働く建設現場に飛び込んだ女性がいる。インスタグラムで「重機女子」を名乗る東香織さん（41）は清掃バイト中に窓から見たショベルカーに一目惚れし、2児のシングルマザーのまま建設業界へ転身した。なぜ東さんは建設現場で働くことを選んだのか。ライターのワダハルキさんが取材した――。（前編／全2回）■22歳で結婚し、33歳で2児のシングルマザーに「大きい音がうるさくて、むしろうっとうしく感じていましたね。長