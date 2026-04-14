Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、爽やかなマリンカラーのコーディネートでイベントに出席した。 【写真・動画】爽やかなマリンコーデがよく似合うStray Kidsフィリックス①～④【写真・動画】Happizのムービー＆ビジュアル ■Stray Kidsフィリックスが「Happiz」ポップアップイベントに登場 フィリックスは4月13日、アンバサダーを務め