Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、爽やかなマリンカラーのコーディネートでイベントに出席した。

【写真・動画】爽やかなマリンコーデがよく似合うStray Kidsフィリックス①～④【写真・動画】Happizのムービー＆ビジュアル

■Stray Kidsフィリックスが「Happiz」ポップアップイベントに登場

フィリックスは4月13日、アンバサダーを務める新炭酸飲料「Happiz」のブランドローンチポップアップイベントに出席。ネイビージャケットにボーダー柄のトップス、ホワイトパンツを纏った爽やかなコーディネートで登場した。

ブロンドヘアを軽く外ハネにセットし、和やかな笑顔を浮かべたフィリックス。フォトコールでは指に人差し指をあてて可愛らしくポーズを取ったり、ルダハートをしたり、様々なポーズで楽しませる。またカラフルなHappizの缶を手に乾杯し、おいしそうに飲む姿も見せた。

さらに輝くようなフィリックスの表情をアップで捉えた動画も、様々なファッションメディアで公開されている。

フィリックスは自身のInstagramで、この日のオフショットを投稿。大きな花束を手にしたり、鏡越しにセルフィーを撮影したりして、爽やかな魅力を放った。

SNSでは「キラキラ輝いてる」「めっちゃ綺麗」「マジで美人すぎる」「癒される…」「春の天使」「外ハネブロンド可愛すぎる」など反響を集めている。

■動画＆写真：Stray Kidsフィリックスが出演したHappizのムービー＆ビジュアル