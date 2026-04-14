せっけんやスキンケア製品などを展開するMマークシリーズで知られる、松山油脂（東京都墨田区）が2026年4月13日に公式サイトを更新し、中東情勢の影響により一部商品を販売休止すると発表した。すでに販売休止＆販売休止見込みの製品は計12品発表では「昨今の中東情勢の影響により、原料および資材の調達環境が不安定化しており、先行きが不透明な状況が続いております。特に直近では、ナフサの供給逼迫に伴い、原料・資材の安定確