【Amazon：「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」招待販売】 4月14日 受付開始 Amazonにて、ガンプラ「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」の招待販売を実施している。 本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムZZ」に登場する可変分離モビルスーツ「AMX-107 バウ」を、同社のプラモデルシリーズ「RE/100」で商品化したもの。「機動戦士ガンダムUC」版の設定に準拠したシャープなデザインに仕