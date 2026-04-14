「『いぬはもうダメです…』みたいな雰囲気出すのやめてもらっていいかな…」【写真】抱っこで帰宅する黒柴さんこんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、飼い主さんに抱っこされて散歩から帰宅中の柴犬さん。頭を深く垂れて、四肢をぐったりと伸ばした姿勢がいかにも「いぬはもうダメです…」という風情を漂わせていますが…？写真を投稿したのは飼い主さんのべちかさん（@10chf）です。話題になったワンちゃんは現在4歳の黒