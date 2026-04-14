中日ドラゴンズの広報アンバサダーに就任した、人気ロックバンド『サカナクション』の山口一郎さん。うつ病に苦しみ、一時は音楽さえ手に付かなくなった中、唯一離れなかったのがドラゴンズでした。苦境のドラゴンズを支え続けるファンの姿に自らを重ね、「一生応援される音楽を」と決意を新たにしたことを明かしました。 ■ドラゴンズファンになったキッカケ 山口さん：「父親が岐阜県の飛騨金山出身で、小さい