ドジャースの佐々木朗希投手はメジャー2年目の今季、ここまで3試合に登板し0勝2敗、防御率6.23。開幕ローテーション入りを果たし奮闘しているが、2026年初勝利はまだつかめていない。そんな日本人右腕の現在地について地元メディアが報じており、指揮官やチームメイトがコメントを寄せている。 ■OP戦で苦戦も開幕ローテに抜擢 佐々木はオープン戦で4試合に登板したものの、制球に