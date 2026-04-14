猫に『お手・待て』を覚えてもらう方法3つ 猫は自由気ままな動物ですが、やり方次第でお手や待てといった簡単な動作を覚えることができます。ただし、無理に教えようとすると嫌がってしまうため、猫の性格やペースに合わせることが大切です。ここでは、無理なく楽しく続けられる教え方を紹介します。 1.おやつを活用する 猫にとって分かりやすいご褒美は「おやつ」。例えば、お手を教える場合は、おやつを