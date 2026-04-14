猫に『お手・待て』を覚えてもらう方法3つ

猫は自由気ままな動物ですが、やり方次第でお手や待てといった簡単な動作を覚えることができます。ただし、無理に教えようとすると嫌がってしまうため、猫の性格やペースに合わせることが大切です。ここでは、無理なく楽しく続けられる教え方を紹介します。

1.おやつを活用する

猫にとって分かりやすいご褒美は「おやつ」。例えば、お手を教える場合は、おやつを手に持ち、猫が前足を上げたタイミングで与えます。待ての場合は、おやつを見せて少し我慢させ、落ち着いて待てたら与えるようにします。

大切なのは、行動とご褒美を結びつけること。少しでもできたらすぐに与えることで、「この行動をすると良いことがある」と覚えやすくなります。

2.成功したらとにかく褒める

猫がお手や待てをうまくできたときは、しっかり褒めてあげましょう。声をかけたり、やさしくなでたりするだけでも十分です。猫は人の反応もよく見ているため、「褒められた」という経験が次のお手や待てにつながります。

反対に、失敗したときに叱るのは逆効果。うまくいった場面を見逃さず、良い印象を積み重ねることを意識しましょう。

3.クリッカートレーニング

クリッカートレーニングとは、小さな音が出る道具を使い、「できた瞬間」を分かりやすく伝える方法です。主に犬のしつけなどで用いられる手法で、猫に効果があるかは個体差の部分も大きいですが、試してみる価値はあるかもしれません。

お手や待てができたタイミングで小さな音を鳴らし、そのあとにおやつを与えることで、「この行動が正解」と理解しやすくなります。最初は音に慣らす必要がありますが、慣れてくると細かい動作も教えやすくなります。短い時間で集中して行うと、猫の負担も少なく続けやすくなります。

注意点としては、あまり大きな音にならないよう注意すること。猫は聴覚が発達していて、警戒心も強いため、不用意に大きい音を鳴らすとビックリしてしまいしつけどころではなくなります。

習得するメリット

お手や待てを覚えさせるメリットとして、猫とのコミュニケーションが取りやすい点が挙げられます。例えば、ご飯の前に落ち着いて待てるようになれば、慌てて食べることを防げます。また、飼い主の指示に反応する経験を重ねることで、日常のお世話もしやすくなるかもしれません。遊びの延長として楽しめる点もメリットと考えられるでしょう。

教えるときの注意点

猫に教えるときは、無理をしないことが最も重要。集中力は長く続かないため、1回の練習は短時間で終えるようにしましょう。また、空腹すぎる状態や、逆に満腹のときはやる気が出にくい場合があります。猫の様子を見ながらタイミングを調整することが大切です。嫌がっている様子があればすぐにやめるようにしましょう。

基本的に猫のしつけは犬より難易度は高め。個体や性格によっては、できない子もいます。その場合でも無理にしつけようとせず、できる範囲でトレーニングしてあげるのがポイントです。

まとめ

猫に「お手」や「待て」を覚えてもらうには、おやつや褒めることを上手に使いながら、楽しく続けることがポイントです。無理に教え込むのではなく、できたことを少しずつ積み重ねていくことを意識しましょう。

今回の記事を参考に猫のペースを大切にしながら、取り入れてみてください。