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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月14日12時45分発表気象庁 14日12時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 猛烈な存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯14度30分 (14.5度)東経146度10分 (146.2度)進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)中心気圧 920 hPa中心付近の