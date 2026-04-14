去年９月、山形県酒田市の一般住宅の敷地内で駐車中の車２台に傷を付けるなどしたとして、きのう、男２人が逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、酒田市光ヶ丘に住む男(２６）と東根市六田に住む男（３９）の２人です。 警察によりますと、男らは共謀し、去年の９月１９日の午後１０時ごろから９月２０日の午前７時ごろまでの間、酒田市十里塚の一般住宅の敷地内で、駐車中の車２台のボディに傷を付けたほか、タイ