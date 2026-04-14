お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が13日、日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・29）に出演。先輩芸人に認められた瞬間について語った。この日は福井県を旅した。「めがねミュージアム」を目指す道中、過去に出演した「とんねるず」のバラエティーについて語りだした。「僕は本当に1年くらい全くハマってなくていつも憂鬱だった」と回顧。「そんなとき、ある番組でフッ