この先の中国地方の天気は小刻みに変わり、明日15日にかけて雨が降った後、次の雨は17日(金)の夕方からとなる見込みです。また、晴れる日の最高気温は30℃近くになるところもあるでしょう。暑熱順化で熱中症対策を心がけてください。中国地方は明日15日(水)にかけて雨今日14日(火)は、西日本の南にのびる前線や湿った空気の影響で、中国地方は昼過ぎから西部で雨の所が多くなっています。このあと、今夜にかけて中国地方の広い範囲