この先の中国地方の天気は小刻みに変わり、明日15日にかけて雨が降った後、次の雨は17日(金)の夕方からとなる見込みです。また、晴れる日の最高気温は30℃近くになるところもあるでしょう。暑熱順化で熱中症対策を心がけてください。

中国地方は明日15日(水)にかけて雨

今日14日(火)は、西日本の南にのびる前線や湿った空気の影響で、中国地方は昼過ぎから西部で雨の所が多くなっています。このあと、今夜にかけて中国地方の広い範囲で雨が降るでしょう。

また、明日15日(水)は西日本の南岸付近にのびる前線の上を低気圧が進む見込みです。中国地方は夕方にかけて広く雨が降るでしょう。

なお、明日15日(水)も朝の冷え込みはないですが、日中はあまり気温が上がらない見込みです。少し肌寒く感じられるでしょう。

次の雨は17日(金)夕方から

天気の変化は早く、次の雨は17日(金)の夕方からとなるでしょう。17日(金)は前線を伴った低気圧が西日本へ近づく見込みです。中国地方は湿った空気が流れ込み、次第に雲が広がるでしょう。夕方から所々で雨が降る見込みです。

雨は18日(土)の昼頃にかけて降り、午後は次第に晴れ間が広がるでしょう。

この先晴れる日は25℃前後と汗ばむ暑さも 熱中症に注意

向こう一週間は、16日(木)と19日(日)から20日(月)は大体晴れるでしょう。

晴れる日は、日中の最高気温は25℃前後となり、19日(日)は庄原や津山で28℃と中国山地沿いで30℃近くになる見込みです。汗ばむ暑さとなるでしょう。まだ暑さに体が慣れていないため、急な暑さで体調を崩したり、熱中症になってしまわないよう、お気をつけください。また、車の中での熱中症にも警戒してください。

暑熱順化で熱中症対策を

暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。暑熱順化ができていないと、体の熱をうまく外に逃がすことができず、熱中症になる危険性が高まります。

このため、暑くなる前から、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」をしましょう。

暑熱順化には、気温が上がって熱中症の危険が高まる前に無理のない範囲で汗をかくことが大切です。

日常生活の中で、軽い運動や入浴を行い、汗をかいて、体を暑さに慣れさせましょう。

暑熱順化には個人差もありますが、数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって対策を行ってください。