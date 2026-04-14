ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作『泉京香は黙らない』（５月４日（月・祝）夜９時30分）の放送を前に、2025年５月に劇場公開された「岸辺露伴」シリーズの劇場版第２弾、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』（NHK総合５月３日午後４時10分〜）のテレビ初放送が決定した。原作は、「ジョジョの奇妙な冒険」で世界的人気を誇る荒木飛呂彦さんが、1997年に書き下ろした短編漫画で、「岸辺露伴」シリーズの原点となったエピソ