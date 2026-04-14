



ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作『泉京香は黙らない』（５月４日（月・祝）夜９時30分）の放送を前に、2025年５月に劇場公開された「岸辺露伴」シリーズの劇場版第２弾、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』（NHK総合５月３日午後４時10分〜）のテレビ初放送が決定した。

原作は、「ジョジョの奇妙な冒険」で世界的人気を誇る荒木飛呂彦さんが、1997年に書き下ろした短編漫画で、「岸辺露伴」シリーズの原点となったエピソード「懺悔室」。世界遺産の街・ベネチアで、邦画初となるオールロケを敢行し、完全実写化した話題作。

さらに、テレビシリーズの第７話〜９話の再放送も決定した。

『懺悔室』あらすじ

漫画家・岸辺露伴はヴェネツィアの教会で、仮面を被った男の恐ろしい懺悔を聞く。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」呪いの告白だった。幸福から必死に逃れようと生きてきた男は、ある日無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだ筈の浮浪者が現れ、ポップコーンを使った試練に挑まされる。「ポップコーンを投げて３回続けて口でキャッチできたら俺の呪いは消える。しかし失敗したら最大の絶望を受け入いろ…」。奇妙な告白にのめりこむ露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう…。やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっている事に気付く。

ドラマあらすじ

番組情報

第７話 「ホットサマー・マーサ」 （初回放送：２０２２年１２月２６日 NHK総合） 長らくリアルな取材ができず、うつうつとしていた露伴は、子犬を連れて散歩に出かける。夏の強い日差しとマスクのせいでもうろうとしながら、見知らぬ神社に迷い込むと、そこには大きな洞のある巨木があった。洞を塞ぐ柵の隙間をのぞくと中は祠のようだった。興味を引かれた露伴は中に入るが、気づけば子犬を抱いたままうずくまってしまっていた。家に戻ると、自分のベッドにシーツにくるまった若い女（イブ：古川琴音）がいて…第８話 「ジャンケン小僧」 （初回放送：２０２２年１２月２７日 NHK総合） 京香と打ち合わせ中の露伴のところに、漫画『ピンクダークの少年』を持ったファンの少年（大柳賢：柊木陽太）が突然尋ねてきた。ところが露伴は、仕事場にいきなり来るのは良くないと言って玄関扉を閉め、追い返してしまう。再び露伴の前に現れた少年は、今度はやぶから棒にジャンケンしようと提案する。行く先行く先に現れては、執ようにジャンケンを挑んでくる少年に露伴は…第９話「密漁海岸」（初回放送：２０２４年５月１０日 NHK総合） 露伴邸の近くにひっそりとオープンしたイタリアンレストラン。その店を訪れた露伴と京香が出会ったのは、供する料理で客の体の悪いところを改善させる不思議な力を持ったシェフのトニオ・トラサルディ（アルフレッド・キャレンザ）だった。トニオは露伴に、どんな病気でも治してしまうという伝説のヒョウガラクロアワビを手に入れようと密漁を持ちかける。実はトニオには、重い病気を抱えたフィアンセ・森嶋初音（蓮佛美沙子）がいたのだ。【放送予定】 映画 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』（テレビ初放送）［ＮＨＫ総合］５月３日（日）後４時10分‐６時00分 ※NHKONE で同時・見逃し配信予定ドラマ 『岸辺露伴は動かない』（再放送） ※NHKONE で同時・見逃し配信予定第９話「密漁海岸」［NHK総合］４月25日（土）後３時05分-４時04分第７話「ホットサマー・マーサ」 ［NHK 総合］５月３日（日）前０時10分-１時94分＜２日（土）深夜＞第８話「ジャンケン小僧」［NHK 総合］５月３日（日）前１時04分-１時58分＜２日（土）深夜＞※ドラマシリーズ過去作は NHKオンデマンドで配信中 https://www.nhk-ondemand.jp