しまむらは4月15日から、半期に一度の「特別祭」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。しまむら 特別祭アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアなどを特別祭特価で用意している。初夏におすすめのトレンドアイテムを集めた、一ノ瀬美空さんが着る「正解コーデ」や、同社オリジナルブランド「SEASON REASON by Lin.&Red(シーズンリーズン バイ リンアンドレッド)」の新作アイテムなども登場する。(寝具・インテリ