国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。男子シングルスで3つ順位を上げて11位に入ったのが温瑞博（中国）。「WTTコンテンダー太原」で今季2勝目を挙げた19歳の有望株に、WTT公式サイトも熱い視線を送っている。 ■太原では吉村に勝利で今季2勝目 温はユース年代から国際大会で上位に名を連ねると、今季はシニアの舞台で快進撃を続けている。「WTTスターコンテンダー・