下伊那郡阿智村の阿智昼神観光局が13日、飯田市の飯田市立動物園に地元で採れたトウモロコシを使ったペットフードを贈りました。動物たちが食べているのはフリーズドライされたトウモロコシ。下伊那郡・阿智村の阿智昼神観光局が寄贈したもので13日、ペットフード約13キロが飯田市立動物園に届けられました。ペットフードは観光局が地域の活性化などを目的に販売しているもので阿智村で栽培されたトウモロ