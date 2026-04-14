【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの松本伊代が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの衣装姿を公開した。【写真】60歳ベテランアイドル「プロポーションが最強」美脚スラリのミニワンピース姿◆松本伊代、美脚ライン輝くミニワンピ×ニーハイ姿披露松本は「昨日は、大阪のオリックス劇場で、『よ〜いドン！歌謡祭』でした！」と、同月11日に開催されたカンテレの人気情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜あさ9時50