松本伊代、ミニワンピ×ニーハイブーツでほっそり美脚輝く「スタイル変わらないのすごい」「いつまでも可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの松本伊代が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの衣装姿を公開した。
【写真】60歳ベテランアイドル「プロポーションが最強」美脚スラリのミニワンピース姿
松本は「昨日は、大阪のオリックス劇場で、『よ〜いドン！歌謡祭』でした！」と、同月11日に開催されたカンテレの人気情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜あさ9時50分〜 関西ローカル）の音楽イベント「よ〜いドン！歌謡祭」に出演したことを報告し、オフショットを複数枚投稿。黒のシアートップスにチェック柄のミニワンピースを重ね、黒のニーハイブーツを合わせた美しい脚のラインが輝く衣装姿を披露している。
また、同イベントについて「以前にも行われましたが 昨日は 円さん、天童よしみさん、秋川雅史さん、辰巳ゆうとさんの歌が聴けて感動〜」とコメント。花柄のワンピース衣装姿のソロショットや同イベントの共演者たちとの写真なども載せ、「写真撮りまくるのでした」とつづっている。
この投稿は「プロポーションが最強」「いつまでも可愛い」「スタイル変わらないのすごい」「最高にチャーミング」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】60歳ベテランアイドル「プロポーションが最強」美脚スラリのミニワンピース姿
◆松本伊代、美脚ライン輝くミニワンピ×ニーハイ姿披露
松本は「昨日は、大阪のオリックス劇場で、『よ〜いドン！歌謡祭』でした！」と、同月11日に開催されたカンテレの人気情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜あさ9時50分〜 関西ローカル）の音楽イベント「よ〜いドン！歌謡祭」に出演したことを報告し、オフショットを複数枚投稿。黒のシアートップスにチェック柄のミニワンピースを重ね、黒のニーハイブーツを合わせた美しい脚のラインが輝く衣装姿を披露している。
◆松本伊代の投稿に「プロポーションが最強」と反響
この投稿は「プロポーションが最強」「いつまでも可愛い」「スタイル変わらないのすごい」「最高にチャーミング」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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