【エイミ（水着）】 受注期間：4月14日～6月10日 2027年5月 発売予定 価格：27,800円 マックスファクトリーは、フィギュア「エイミ（水着）」を2027年5月に発売する。受注期間は6月10日まで。価格は27,800円。 本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、特異現象捜査部