【エイミ（水着）】 受注期間：4月14日～6月10日 2027年5月 発売予定 価格：27,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「エイミ（水着）」を2027年5月に発売する。受注期間は6月10日まで。価格は27,800円。

本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、特異現象捜査部の「エイミ」が、極寒地で魅せる衝撃的な水着姿で、1/7スケールフィギュア化したもの。

効率を追い求めた結果（？）辿り着いた、彼女らしい大胆な装いと、どこかマイペースでクールな佇まいを完璧に再現しており、ボリュームのあるピンクのダウンジャケットをラフに羽織り、黒のビキニのコントラストがエイミの魅力をより一層引き立てている。

造形面でも一切の妥協がなく、柔らかそうな肌の質感、ジャケットのツヤ感やシワの表現、そして首元のマフラーや頭上のゴーグルといった小物に至るまで、丁寧に仕上げている。

さらに、本商品には差し替え用の「笑顔パーツ」が付属しており、先生に向ける柔らかな微笑みは、ファン必見の可愛らしさとなっている。

「エイミ（水着）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む）

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※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。