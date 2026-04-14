上水内郡小川村では里山を彩るサクラと北アルプスの絶景が春の訪れを告げています。雪が残る北アルプスをバックに揺れるピンク色の花びら。「番所の桜」と呼ばれるベニシダレザクラで樹齢50～60年とされています。一気に開花せず徐々に花開くのが特徴で今年は例年より1週間ほど早く開花しました。訪れた人たちは青空に映えるピンク色のサクラを写真に収め、里山に流れるゆったりとした時間を楽しんでいました。14日の県内は