大型連休を前に14日、飯田市の天竜川では川下り舟の安全点検が行われました。川下りを安心して楽しんでもらおうと運航会社や警察、消防などが連携して安全点検を行いました。14日は運航コースや、救命具の設置状況、また緊急時の連絡手段などを確認しました。救助訓練は乗客7人を乗せた舟が岩に衝突し、船頭と客が川に落ちた想定で行われ、通報を受けた救助船が出て負傷者を救出しました。南信州リゾート株式会社 白澤