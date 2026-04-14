高橋一生さん主演のドラマ『リボーン最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の初回が4月14日に放送される。【写真】転生した光誠は…高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。病院で目覚めた光誠