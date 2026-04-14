高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の初回が4月14日に放送される。

【写真】転生した光誠は…

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、4月14日放送回のネタバレを含みます。

初回あらすじ

新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）は、「FOR THE PEOPLE」という理念のもと始めた福祉ネット事業の成功を足がかりに、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進め、起業からわずか７年で都内一等地に自社ビルを保有。

その勢いはとどまることを知らず、ついに銀行を買収するまでに。

躍進し続ける光誠に、起業当初から目をかけてきた東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）もますますの期待を寄せる。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走。

そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進める。

クリー二ング店を営む商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に商店街の人々は抵抗するが、光誠の指示のもと行われる強引な交渉と圧力で追い詰められ、やがて商店街の印刷工場の娘・池谷更紗（中村アン）に悲劇が襲う。

孤立を深める光誠

この一件で世間から非難を浴び、光誠のやり方についていけなくなった友野をはじめNEOXISから離脱する者も現れ、光誠は孤立を深めていく。

そんなある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったのだが、なぜか病院で目覚める。しかも、どこか様子がおかしく…。

なんと、そこは時代を遡った2012年の世界で、光誠はあかり商店街に生きる自分と瓜二つの姿をした英治の息子・野本英人に《転生》していたのだ！

到底飲み込めない状況に混乱する光誠だが…!?